Hein Vanhaezebrouck avant la finale de Coupe de Belgique : "L'attention est trois fois plus importante que pour un match normal"

Gantois et Anderlechtois se sont livré un duel à distance pour une place en Champions play-offs. La Gantoise avait éjecté Anderlecht du top 4 en battant le RSCA 1-0 le 20 mars dernier, mais les troupes de Hein Vanhaezebrouck avaient ensuite été accrochées au Cercle de Bruges (2-2), laissant les Mauves repasser devant. La Gantoise a finalement bouclé la phase classique du championnat à la 5e place et jouera les Europe play-offs.

"Ça sera un match complétement différent que celui de mars", dit Hein Vanhaezebrouck. "A l'époque, c'était notre 8e match en 24 jours, on savait qu'on allait certainement avoir des problèmes de fatigue en 2e mi-temps. Ça a été le cas, mais on a tenu, on a survécu et on a même marqué. Ce sera un tout autre match, dans un tout autre contexte. On a cette fois eu une semaine normale pour le préparer. Il faudra qu'on soit physiquement plus présent qu'il y a quelques semaines".

La Gantoise a remporté la Coupe de Belgique à trois reprises, en 1964, 1984 et 2010. Les Buffalos ont joué leur dernière finale en 2019, s'inclinant 2-1 face à Malines.