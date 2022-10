Heidi Klum et sa fille Leni prennent la pose en sous-vêtements

Heidi Klum et sa fille Leni Klum ont posé pour la marque de lingerie italienne Intimissimi. Lors de ce shooting, la mère et la fille ont fait monter la température en posant côte à côte en sous-vêtements. Une séance photo qui révèle une belle complicité mère fille.

Du haut de ses 18 ans, Leni Klum suit l’exemple de sa mère. La jeune fille a commencé sa carrière de mannequin à 16 ans et deux ans plus tard, elle a déjà fait les couvertures des plus grands magazines de mode. De Vogue à Glamour en passant par ELLE, la fille de la mannequin Heidi Klum et du chanteur Seal a déjà une belle carrière.

En 2020, mère et fille avaient posé ensemble pour le magazine Vogue. Deux ans plus tard, en ce mois d’octobre 2022, elles remettent le couvert, cette fois-ci pour la marque de lingerie italienne Intimissimi. Un shooting photo qui a été annoncé et dont certains clichés ont été publiés sur les comptes Instagram des deux mannequins et de la marque.

Dans une vidéo publiée sur le compte d’Heidi, on peut découvrir le duo complice lors du shooting. La mère et la fille semblent plus complices que jamais et subliment les ensembles qu’elles portent. Dans cette séquence, on peut voir Heidi et Leni sautiller, rire aux éclats et faire des grimaces ensemble.

"Avec @intimissimiofficial, nous célébrons les femmes ; l’amour et le soutien entre une mère et sa fille ; et à quel point vous pouvez vous sentir confiante, belle et heureuse avec la bonne lingerie. Découvrez nos modèles préférés en ligne et dans toutes les boutiques Intimissimi et explorez l’art de la lingerie italienne", peut-on lire en légende de la publication d’Heidi. En effet, la joie, la beauté et la confiance transparaissent dans cette vidéo.

Avec ce shooting, la mère et la fille ont pu se retrouver. En effet, depuis le début de l’année scolaire, Leni est partie à l’Université de New-York. À la fin de l’été, dans l’émission “The Late Late Show with James Corden”, sa mère avait confié que ce départ l’a peiné et que c’était une période difficile à vivre pour elle. "D’abord, ils ont une voiture et ils conduisent, et c’est difficile. Puis, ils déménagent à l’autre bout du pays, et c’est encore plus difficile. […] Aujourd’hui, l’université est sa priorité, ce n’est pas le mannequinat. Elle est très excitée à propos de ce nouveau chapitre de sa vie." expliquait la mère de Leni Klum.