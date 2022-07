Hegerberg, Katoto, Harder… les stars à garder à l’œil à l’Euro féminin

Marie-Antoinette Katoto, France, 23 ans

Tout juste prolongée par le Paris SG jusqu’en 2025, la meilleure buteuse (18 buts) et meilleure joueuse du Championnat de France cette saison a l’esprit libéré avant de disputer sa première compétition internationale.

"Les anciennes compétitions se sont mal passées pour l’équipe de France donc on ne peut faire que mieux", a-t-elle promis lors d’un entretien à l’AFP en avril, consciente d’avoir l’occasion d’offrir un premier titre international à la France, qui dispose d’une impressionnante armada offensive aux côtés de la buteuse de 23 ans (Malard, Diani, Cascarino, Baltimore).

Pernille Harder, Danemark, 29 ans

A 29 ans, Pernille Harder est sans doute la plus expérimentée de ce quintette de stars offensives. La joueuse de Chelsea, connue pour être devenue en 2020 la joueuse la plus chère du monde lors de son arrivée à Londres contre 270.000 euros selon la presse anglaise, est aussi la seule à avoir remporté deux fois le titre de joueuse UEFA de l’année, en 2018 et 2020.

"Je n’ai peur de personne. Je n’aime pas la peur. Nous respectons nos adversaires, mais nous ne craignons personne", a insisté ces derniers jours auprès de l’AFP la Danoise, finaliste de l’Euro-2017.

Vivianne Miedema, Pays-Bas, 25 ans

A quelques jours de ses 26 ans (le 15 juillet), Miedema est peut-être la plus britannique des Néerlandaises, elle qui joue à Arsenal depuis 2017, avec un titre de championne d’Angleterre soulevé en 2019 au passage.

Face au but, elle impressionne, avec un profil d’attaquante complète et prolifique qui l’a menée vers les distinctions de meilleure buteuse de l’histoire des Pays-Bas (94 buts) et du championnat anglais.

"J’ai toujours voulu devenir meilleure buteuse des Pays-Bas. Maintenant que c’est le cas, je sais que je vais atteindre les 100 buts un jour ou l’autre. J’ai hâte !", affirmait à l’AFP en février la championne d’Europe et vice-championne du monde néerlandaise.