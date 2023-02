HEET met fin à la série de victoires du KRC GENK

Nouveau match, nouveau changement de joueurs pour HEET. Le quatrième roster depuis le début de la saison. Cette fois-ci, c’est le rookie belge Gremy, qui a fait ses débuts dans la jungle. Un début de carrière qui s’annonçait compliqué pour lui puisqu’il affrontait le KRC Genk, comptabilisant actuellement huit victoires d’affilée.

Et même si le jeune jungle belge a eu des difficultés à trouver ses marques durant la partie, il semblerait qu’il ait au moins donné l’envie et la motivation à ses quatre coéquipiers de se dépasser. Mené par son toplaner star Lumerion, HEET s’est battu jusqu’au bout et n’a rien lâché pour offrir au KRC Genk sa première défaite depuis le retour du toplaner Robba.

Malgré les nombreux changements, HEET est à cinq victoires et une défaite depuis qu’ils ont choisi de remplacer Cybonox et Sumi. Après une performance comme hier, on a envie d’en voir plus et de voir si HEET est capable de se faufiler dans le top 4 d’ici la fin de la saison.