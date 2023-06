Hector Goetinck : légende du FC Brugeois, 1e entraîneur belge des Diables Rouges, footballeur soldat, mort sous les bombes

Fort de sa renommée sportive, Hector Goetinck, comme beaucoup d’autres footballeurs va valoriser son capital sympathie en devenant, un peu à la surprise générale, bourgmestre d’Heist. Le Miroir des sports du 1er novembre 1932 nous l’explique en page 348. "Le football est probablement, en Belgique, le sport qui fournit le plus d’hommes à la carrière politique. Les récentes élections municipales ont vu un grand nombre d’anciens pratiquants et même de joueurs en activité poser leur candidature aux fonctions publiques, et mener la campagne électorale avec autant d’ardeur et de fougue qu’ils en déployaient sur les terrains de jeu.

Il faut croire que le passage dans l’équipe nationale est l’antichambre des conseils municipaux. En effet, Oscar Bossaert, qui joua plusieurs fois contre la France, a défendu son écharpe mayorale avec succès dans une importante commune de la banlieue bruxelloise, et Nicolas Hoydonckx, l’actuel back international, a gagné son siège de conseiller municipal dans la ville de Hasselt.

Plus typique est encore le cas de Hector Gœtinck, une des plus populaires figures du football belge d’avant et d’après-guerre, que les Parisiens connaissent bien pour l’avoir vu dans l’équipe nationale et aussi dans celle du Front.

Gœtinck est actuellement entraîneur de l’équipe nationale qu’il accompagne dans tous ses déplacements ; la "gazelle brugeoise " s’est laissée également tenter par la politique, et y a réussi bien au-delà de ses ambitions. Gœtinck a obtenu presque le cinquième des voix dans l’importante cité balnéaire de Heyst. Ce qui lui vaudra d’en devenir le maire à la nouvelle année !

Au mois de février prochain, Gœtinck viendra avec l’équipe nationale à Paris ; comme il a conservé l’expansion de ses vingt ans, les Parisiens auront peut-être le spectacle d’un maire faisant des culbutes sur la touche, car c’est la manifestation habituelle de Gœtinck chaque fois que l’équipe belge marque un but !"