Hector Bellerin, footballeur écolo à contre courant, sensible au changement climatique

Avec sa fine moustache, sa coupe mulet tout droit sortie des années 90 et son jean large qui remonte jusqu’au nombril, Hector Bellerin n’est pas passé inaperçu à la fin du mois d’août lorsqu’il est venu signer son contrat dans les bureaux du FC Barcelone. Formé au club catalan avant de partir à l’âge de 16 ans vers Arsenal, le latéral droit qui a maintenant 27 ans est de retour chez lui et depuis il est partout dans la presse. Sur les réseaux sociaux, son look et son physique font autant le buzz que ses engagements personnels. Son entraîneur cherchait un latéral droit mais ce n’est donc pas forcément pour ses qualités sportives que le retour du natif de Calella fait autant parler lui.

Très sensible aux questions environnementales, Bellerin se démarque de ses coéquipiers et de ses adversaires par des engagements et des choix de vie privée qui détonnent dans le petit milieu ultra privilégié du football. Depuis plusieurs années déjà, il ne mange plus de viande et suit un régime végan strict qui lui permet dit-il de "récupérer plus vite et d’avoir plus d’énergie".

Passionné par la mode – sa mère et sa grande mère étaient couturière – le footballeur s’affiche avec des looks rétro, osés ou extravagants (c’est selon les goûts). Il a défilé pour de grandes maisons à Paris et à Milan au point que Vogue l’a désigné un jour "footballeur le plus stylé". L’année dernière, le défenseur catalan qui porte parfois le T-shirt de l’ONG WWF, a créé avec le suédois HM une ligne de vêtements éco responsables. "Il a lui-même expliqué qu’il s’habille toujours avec des vêtements d’occasion" ajoute Albert Nadal, journaliste qui suit le FC Barcelone pour le journal Ara.

L’engagement du joueur ne s’arrête pas là. Lorsqu’il jouait avec Arsenal, il s’est engagé à financer à chaque victoire du club londonien la plantation de 3000 arbres en Amazonie. Finalement, 60 000 arbres ont été plantés grâce à lui. "Quand j’étais petit, j’ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père dans son jardin. On plantait des arbres. C’est un sujet auquel je suis sensible" avait déclaré Bellerin. "C’est important pour moi que mes actions aient un impact positif pour les générations futures. On a besoin d’endroits préservés, avec de la biodiversité pour pouvoir continuer à jouer à l’air libre".

Depuis 2020, le nouveau défenseur du Barça est l’actionnaire majoritaire du Forest Green Roberts, un club anglais de 4e division, reconnu par la FIFA comme le plus respectueux au monde de l’environnement.

"C’est vraiment un footballeur différent, loin des clichés auxquels nous ont habitués la majorité des joueurs de foot" confirme Albert Nadal.

À Barcelone, certains espèrent qu’il se servira de sa notoriété pour faire passer des messages. "Je suis heureux d’avoir un joueur comme lui au sein du Barça" écrit notamment le chroniqueur Guillermo Caballos. "Je suis convaincu que nombre de ses combats trouveront un haut-parleur beaucoup plus important à Barcelone".