Hécatombe en BA1 psycho, un problème de financement selon la FEF et l'AGL

Ce taux d'échec élevé s'explique par un manque de moyens, financiers et humains, pour assurer un encadrement et des évaluations pédagogiques innovantes et adéquates, estiment la FEF et l'AGL dans un communiqué commun. Pour les représentants des étudiants, l'UCLouvain tente de justifier et de normaliser l'hécatombe de la première session dans une publication Twitter entre autres.