Hécatombe chez les abeilles en Flandre : un essaim de facteurs pour un phénomène interpellant

La géographie de nos deux principales régions est elle aussi différentes. Plus d’espaces verts, moins de béton au sud du pays. Et comme nos charmants insectes ont un rayon de butinage assez restreint, les différences de mortalité entre les régions peuvent de ce fait être expliquées. Ce que confirme la spécialiste en entomologie : " une butineuse n’excède jamais cinq kilomètres autour de sa ruche et elle est très opportuniste, donc elle va à l’endroit où elle va trouver le plus de nourriture. Le vol de l’abeille est donc naturellement très variable ". Sans compter les phénomènes de transhumance. On déplace les abeilles et on les emmène sur des champs, par exemple, pour qu’elles butinent et fassent un miel monofloral. Si ce n’est pas fait, on obtient alors des miels de toutes fleurs qui sont dans le rayon d’action de la butineuse. Le déplacement des ruches est peu pratiqué en Wallonie, mais beaucoup plus pratiqué chez les apiculteurs flamands, selon Agnès Fayet.