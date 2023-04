« Hébron-Palestine, la fabrique de l’occupation » : le récit implacable de deux cinéastes israéliens

Avec ses 250. 000 habitants palestiniens, Hébron est la plus grande ville de Cisjordanie. La ville est sous occupation militaire israélienne depuis la Guerre des 6 jours qui a opposé Israéliens et ses voisins arabes en 1967. Au cœur de la ville, vivent 800 colons israéliens protégés par l’armée de l’Etat hébreu pour assurer leur sécurité et contrôler la population palestinienne. Au bout de la rue, se trouve le Tombeau des Patriarches où serait enterré Abraham pour les Juifs ou Ibrahim pour les Musulmans, leur ancêtre commun. Les uns et les autres y viennent en pèlerinage.

Comme le montre ce film, la tension y est permanente. C’est devenu l'une des zones les plus ségréguées, contrôlées et surveillées du Moyen-Orient. C’est aussi l’un des endroits les plus filmés au monde.

" Hébron, c’est le laboratoire de l’occupation " dit un avocat israélien spécialiste des droits de l’homme. " Tout ce que font les autorités israéliennes en Cisjordanie et même à Jérusalem a été essayé ici à Hébron, poursuit-il.

Grâce à de riches archives, des témoignages rares, des images d’aujourd’hui et à des entretiens avec les commandants militaires d'Hébron, ce film raconte l'histoire d’Hébron et de cette rue. Un lieu qui est à la fois un microcosme de l'ensemble du conflit et un site d'essai pour les méthodes de contrôle qu'Israël met en œuvre dans l'ensemble de la Cisjordanie.