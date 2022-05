Hébergements touristiques : une nouvelle aide " Covid " disponible à Bruxelles

Le gouvernement bruxellois annonce lundi dans un communiqué, avoir approuvé le projet d’arrêté visant à soutenir le secteur de l’hébergement touristique dans le cadre de la crise du Covid-19. La Commission européenne a en effet validé le mécanisme dans le cadre temporaire des aides d’État.

Cette nouvelle aide économique est destinée aux entreprises les plus touchées du secteur de l’hébergement touristique, un des secteurs qui a le plus souffert de la crise Covid et qui, encore aujourd’hui, met du temps à retrouver son niveau d’activité d’avant crise. 18 millions d’euros ont été dégagés à cet effet. Une aide disponible dès le lundi 2 mai.

Toutes les informations pratiques se trouvent sur le site de l’administration de Bruxelles Économie Emploi : https ://economie-emploi.brussels/primes-covid

En outre, depuis le 1er janvier de cette année, la City Tax a également été exonérée pendant six mois, jusqu’au 30 juin.

En ce qui concerne la Prime " 2022 " pour les autres secteurs en difficulté, le processus législatif suit son cours. Suite à l’obtention de la notification de la Commission européenne concernant l’encadrement temporaire des aides d’État, cette nouvelle aide devrait être disponible à partir du 23 mai.