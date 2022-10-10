Проживання у Фламандському Брабанті | Hébergement en Brabant Flamand

У провінції Фламандський Брабант не буде села екстреного прийому українських біженців. На розгляді перебували чотири ділянки, але жодна не відповідала вимогам.

Цими чотирма локаціями були маєток Parc у Ландені, земельна ділянка в Буйзінгені, а також дві локації на стороні Левена,

Кожне місце пройшло різні перевірки: доступність, наявність громадського транспорту, наприклад, чи навіть потреби у воді, газі, електроенергії тощо.

Жодне з 4 місць не виявилося достатньо пристосованим для прийому біженців.

У деяких випадках виникали проблеми з дренажем або його взагалі не було. Іноді виявлено забруднення ґрунту. За словами губернатора провінції, створення екстреного приймального селища займе надто багато часу та грошей.

Тому провінція Фламандський Брабант продовжуватиме допомагати, наскільки це можливо, але наявними засобами: приймаючими сім’ями, кімнатами в центрах розміщення чи спеціалізованих місцях.