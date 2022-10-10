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Ukraine - Україна

Проживання у Фламандському Брабанті | Hébergement en Brabant Flamand

il y a 3 heuresTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

У провінції Фламандський Брабант не буде села екстреного прийому українських біженців. На розгляді перебували чотири ділянки, але жодна не відповідала вимогам.

Цими чотирма локаціями були маєток Parc у Ландені, земельна ділянка в Буйзінгені, а також дві локації на стороні Левена,

Кожне місце пройшло різні перевірки: доступність, наявність громадського транспорту, наприклад, чи навіть потреби у воді, газі, електроенергії тощо.

Жодне з 4 місць не виявилося достатньо пристосованим для прийому біженців.

У деяких випадках виникали проблеми з дренажем або його взагалі не було. Іноді виявлено забруднення ґрунту. За словами губернатора провінції, створення екстреного приймального селища займе надто багато часу та грошей.

Тому провінція Фламандський Брабант продовжуватиме допомагати, наскільки це можливо, але наявними засобами: приймаючими сім’ями, кімнатами в центрах розміщення чи спеціалізованих місцях.

 

 

Il n'y aura finalement pas de village d'accueil d'urgence pour les réfugiés ukrainiens dans la province du Brabant flamand. Quatre sites étaient à l'étude, mais aucun n'a répondu aux exigences.

 

Les quatre emplacements étaient le domaine du Parc à Landen, un terrain à Buizingen, ainsi que deux lieux situés du côté de Louvain. Chaque emplacement a été soumis à différentes vérifications : l'accessibilité, la présence de transports en commun à proximité, par exemple, ou encore les besoins en eau, gaz, électricité... Aucun des 4 terrains ne s'est montré suffisamment adapté à l'accueil des réfugiés. 

Dans certains cas il y avait des problèmes d’égouttage, ou pas d’égout du tout. Parfois une pollution du sol a été détectée. Selon le gouverneur de la province, installer un village d’accueil d’urgence va prendre trop de temps et d’argent.

La province de Brabant Flamand va donc continuer à aider au maximum, mais avec les moyens existants : familles d’accueil, chambres dans des centres d’hébergement ou dans des lieux spécialisés.

 

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