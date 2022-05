Hébergement des Ukrainiens : 10 millions d’euros pour soutenir les communes bruxelloises

Le gouvernement bruxellois a marqué son accord sur l’octroi d’un subside de 10 millions d’euros aux 19 communes bruxelloises pour les soutenir dans la création de places d’hébergement au profit des réfugiés ukrainiens, a annoncé lundi le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFI). En Belgique, le nombre des enregistrements de réfugiés ukrainiens pourrait atteindre les 200.000 personnes. Et Bruxelles devrait en accueillir 10%, du moins sur le papier. Dans les faits, on est dans une proportion bien plus élevée, avait indiqué, il y a deux semaines, le ministre-président, Rudi Vervoort (PS).