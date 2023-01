Hebe albicans 'Sussex Carpet' : une plante couvre-sol qui ne demande aucun entretien

Hebe est le nom botanique des véroniques arbustives. La déesse grecque, personnifiant la jeunesse, la vitalité et la vigueur des jeunes, a inspiré le nom de cette plante extraordinaire originaire d’Australie et de Nouvelle Zélande. Sa floraison miraculeuse et abondante pendant tout l’été, son feuillage persistant et l’absence totale d’arrosage quoiqu’il arrive font qu’il faut en mettre au jardin. Ce sont des plantes qui supportent tout, même les pires conditions comme le vent, la pire sécheresse et la pollution, ... ce qui explique que dans leurs pays d’origine, elles pullulent à tous les carrefours. Mais attention, elles n'aiment pas du tout un sol humide !