"Heavy Weather" un des meilleurs albums du groupe Weather Report, pionnier du jazz fusion et des musiques du monde

Cet album a été à la fois un succès populaire et artistique. L'enregistrement le plus célèbre du groupe et peut-être celui qui a le plus contribué à sa réputation. Un mélange habile de jazz sophistiqué, décontracté et de rythmes rapides.

Ce n'est pourtant pas la fusion d'un Mahavishnu Orchestra ou d'un Return to Forever. Sans guitare, l'album s'appuie sur le jeu de chaque instrument pour lui insuffler toute sa puissance. D'une part, Joe Zawinul s’est révélé un compositeur encore plus inspiré que d’habitude en créant ce qui est devenu un classique, ‘Birdland’. Il est devenu également le leader de fait de Weather Report en studio. Ses mélodies colorées et développées aux synthétiseurs dictent les textures, ses compositions sont soigneusement élaborées avec moins d'improvisations qu’au début du groupe. Mais ce qui élève vraiment cet album à son statut, c'est la présence du bassiste Jaco Pastorius, dont le jeu sophistiqué et la vie tragique ont contribué à son mythe, faisant de cet album un des plus remarquables du jazz fusion.