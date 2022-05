"Heavy Metal Truants" : des vélos et du metal pour la bonne cause

A l’instar de notre Blind Test Metal organisé chaque année à Eghezee au profit de Viva For Life, les fans de Heavy Metal marqueront une nouvelle fois leur générosité lors de la course caritative organisée par les Heavy Metal Truants.

Save The Children , Nordoff Robbins , NSPCC/Childline et le Teenage Cancer Trust ) Amon Amarth, Saxon et bien d’autres groupes. Existant depuis 2013, cette course à vélo annuelle relie Londres au célèbre Download Festival ou se déroule en formule virtuelle. Les bénéfices sont reversés à des associations caritatives luttant contre le cancer chez l’enfant (. Cet événement est soutenu par Iron Maiden,, Saxon et bien d’autres groupes.

Bruce Dickinson , chanteur d’Iron Maiden, a participé physiquement à la course récoltant avec les 250 autres inscrits pas moins d’un million de livres Sterling pour 37.917 miles parcourus en 12 jours. L’inscription des participants est actuellement en cours et l’an dernier,

Fondés en 2012 par le manager d’Iron Maiden, Rod Smallwood et par l’ex-éditeur en chef du magazine Metal Hammer, Alexander Milas, les Heavy Metal Truants rassemblent des fans, des musiciens, des gens du milieu de l’événement.

Alexander Milas ne cache pas son enthousiasme : " Il est questions ici de fans de metal qui se rassemblent pour une cause commune sur laquelle nous pouvons tous nous entendre. Avec l’énorme soutien de l’industrie, des fans et des artistes, nous avons montré que le métal est vraiment une communauté, et avec notre nouvel ensemble de défis virtuels, vous n’avez pas besoin d’être physiquement avec nous pour être l’un d’entre nous, et l’appel des sommités qui nous ont soutenus est vraiment étonnant. "