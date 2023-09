"Heaven", le nouveau titre du chanteur irlandais Cian Ducrot en forme de déclaration d’amour à son frère

Tous les mardis dans le 8/9, Bruno Tummers fait le point sur l’actualité musicale. Cette semaine, il nous présente l’album Variety du jeune chanteur Cian Ducrot.

Auteur-compositeur-interprète irlandais de 26 ans, Cian Ducrot sortait au milieu de l’été son tout premier album après plusieurs singles et EP. Sur cet album intitulé Victory, on retrouvait notamment le titre I’ll be waiting, déjà beaucoup entendu sur Viva.

C’est aujourd’hui un autre morceau de l’album qui fait son apparition sur nos antennes, intitulé Heaven. Le titre est une déclaration d’amour à son frère, dans laquelle on retrouve le sens de la mélodie très efficace et la voix éraillée de Cian Ducrot.

Avec au total 14 titres extrêmement variés, l’album Variety s’avère être une très bonne surprise, et on devrait encore beaucoup en entendre parler dans les mois à venir selon Bruno Tummers.