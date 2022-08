Heatflation : comment le réchauffement climatique participe à la montée des prix.

Les scientifiques avaient prévenu : le réchauffement climatique, s'il n'est pas ralenti, n'aura pas que des effets dramatiques sur les ressources de la planète, les conséquences seront aussi financières.

Il y a quelques jours, une revue américaine a même utilisé un néologisme pour définir le phénomène : "heatflation", contraction de "heat" ("chaleur") et "flation" ("inflation"). L'article de presse revenait sur les propos d'un professeur de droit et d'économie exerçant à Georgetown aux Etats-Unis, David A. Super, qui avait indiqué plus tôt au journal en ligne The Hill :

"Si nous souhaitons contrôler l'inflation, il nous faut nous occuper de la question climatique maintenant".

Alors que l'Europe vit une nouvelle vague de chaleur, la Banque centrale européenne avait pourtant déjà prévenu que des températures inhabituelles pouvaient conduire à une inflation à moyen terme. L'analyse avait été glissée dans un rapport publié en décembre dernier et portait sur pas moins de 48 pays. On ne pourra vraiment pas dire qu'on ne savait pas puisqu'en février dernier, le très réputé magazine américain The Atlantic attribuait déjà un nom à ce phénomène climato-économique : "Greenflation".