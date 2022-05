Hearststopper : la série feel good qui brise les clichés sur l’homosexualité chez les ados

Mais si le succès de la série est si phénoménal, c’est aussi parce qu’elle est l’adaptation d’une BD publiée sur le web par l’autrice et dessinatrice Alice Oseman, qui a développé une solide base de fans dès sa publication en 2019. Sortie depuis en version papier, la BD est toujours en cours de diffusion (gratuite et en anglais) sur le web. Le format du "webtoon" est d'ailleurs plus en plus populaire, permettant une nouvelle expérience de lecture pour les jeunes.

Oseman est également créatrice et scénariste de la série, portée par deux jeunes acteurs qui seront sûrement à suivre : Kit Connor (qui a joué un Elton John enfant dans Rocketman) et Joe Locke dont c’est le premier rôle. Cerise sur le gâteau : la présence d’Olivia Colman (The Crown) dans quelques scènes émouvantes. Une série à ne pas rater, qui se "bingewatch" facilement.