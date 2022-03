Heardle : le mini blind test quotidien qui fait un carton

Nouveau petit rituel quotidien pour des millions d’utilisateurs dans le monde : répondre au blind test musical que vous suggère "Heardle". Le but ? Reconnaitre un titre en écoutant les toutes premières secondes de son intro. Si dès la première note vous reconnaissez le morceau, bingo ! Vous remportez le blind test haut la main ! S’il vous faut quelques notes supplémentaires vous pouvez passer au bloc musical suivant en cliquant sur "skip". Vous avez six tentatives pour proposer un artiste et un titre.

"Heardle" est directement inspiré de "Wordle" une application qui cartonne dans le monde anglo-saxon et qui propose au joueur de deviner un mot en complétant une grille.

Les points communs entre "Heardle" et "Wordle"? Des parties ultracourtes (et gratuites), un nouveau défi chaque jour et surtout le partage des scores sur les réseaux sociaux, ce qui explique la viralité de ces jeux en ligne. Des variantes de "Wordle" voient régulièrement le jour avec plus ou moins de succès. "Heardle" et son quiz musical ont conquis un large public.

D’ailleurs les concepteurs ne s’attendaient pas à un tel enthousiasme, ils expliquent : ""Heardle" a été créé pour être joué par un petit groupe d’amis et a gagné du jour au lendemain des millions d’utilisateurs quotidiens. Honnêtement, nous sommes submergés".

Pour le moment, le catalogue de "Heardle" se base sur les hits de ces dix dernières années mais des fans réclament des titres plus anciens.

Envie d’essayer ? C’est par ici ! Petit indice pour le morceau à reconnaitre ce lundi : c’est l’un des bons sons de la playlist de Tipik !