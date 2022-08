Healthy Minds : un projet d'envergure pour lever les tabous sur la santé mentale.

La santé mentale est une composante transverse très importante dans le monde de demain. Au travail, la montée du bien-être comme critère dominant chez les prochaines générations amène les dirigeants à s’interroger. Comment faire pour que les employés soient en bonne santé ? Comment déceler un état émotionnel dégradé ? Comment recevoir leurs plaintes ? Ou les accompagner en proposant des ressources ?

Un groupe de dirigeants d’entreprises a décidé de se saisir de ces questions aux Etats-Unis à travers le Guide for Healthy Minds, une plateforme gratuite en ligne à but non lucratif destinée à donner accès à de multiples ressources sur les questions de santé mentale.