Hé, tu dors ? Les petites nuits de la génération Z

"Zzzzzzzz" fait le personnage de dessin animé quand il dort. Mais ce n’est sûrement pas de là que vient le "Z" de "génération Z". Les adolescents et les jeunes adultes dorment moins que leurs parents il y a 30 ans.

Il y a une foule de raisons, potentiellement cumulables : des agendas de ministres, des idées noires, la tentation des séries, l’inépuisable déroulé de Tiktok, des conversations qui ne dorment jamais. Le sommeil des moins de 26 ans a une concurrence infinie.

Cet épisode de "Zoomer!" les écoute parler de fêtes et de tentations, de fatigue et de discipline, du plaisir de ne pas dormir ou de redormir. Certains ont été croisés à midi (et c’était un peu l’aube) avec de petits yeux et de grands cafés. Leurs tuyaux pour passer de meilleures nuits pourraient nous servir à tous, puisque ceux qu’ils appellent parfois "les vieux" sont parfois enclins aussi à entendre l’appel de l’écran plutôt que celui de l’oreiller.

"ZOOMER ! La Génération Z au micro" est un podcast qui écoute les jeunes Européens de la Génération Z, ceux que la presse anglophone surnomme "Zoomers". Un surnom inspiré de "Boomers" avec le Z de 'Zoom', allusion à l’agilité digitale de ceux qui sont nés entre 1997 et 2010, avec les réseaux sociaux. Ce podcast La Première/Euranet Plus est à écouter sur Auvio et sur vos plateformes habituelles.

Avec des étudiants de Louvain-la-Neuve au saut du lit, des ados de Bruxelles à la sortie des cours, Melih Mehmed (son témoignage franc et son énergie retrouvée), Steven Laureys (neurologue, auteur de "Dormir, c’est bon pour le cerveau") et l’aide des "Ambassadeurs d’expression citoyenne".

