HD La Relève : "C’est normal que tout change, la culture rap est encore jeune"

Pour l’avant-dernier jour de la Semaine de la Musique Belge, Maxi et François reçoivent le Bruxellois HD La Relève. Avec son ancien groupe New School, il montait en flèche, il enchaînait les showcases et rencontrait les grands noms de l’industrie comme Soprano ! Mais il arrête subitement pendant 6 ans… Jusqu’au déclic : "Je me suis dit : qu’est-ce que tu as envie de laisser de toi plus tard ?".

Il revient donc plus déterminé que jamais à tout casser, notamment avec une exclu TARMAC : "Cache-Cache". Ce sera d’ailleurs le premier single de son prochain projet ! Le flow du Bruxellois d’origine congolaise est nerveux, la diction est millimétrée et les intonations vocales jouent aux montagnes russes. Dans l’émission "c’est quoi les bails ?", l’OG s’est livré sur son futur projet, ses inspirations et sur sa vision du rap.