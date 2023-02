Hazard, Trossard, Lokonga…. Ces Diables rouges qui ont changé d’air cet hiver

Sans temps de jeu, ou presque, du côté du Borussia Dortmund, Thorgan Hazard a décidé de changer de club et de championnat.

L’ailier débarque donc en Eredivisie, du côté du PSV où il découvrira son cinquième championnat après de brefs passages en France et en Angleterre (Lens et les U21 de Chelsea), avant de réellement exploser à Zulte Waregem et d’arriver en Allemagne du côté de Mönchendgladbach en 2014. Pays qu’il n’avait plus quitté jusqu’à ce mardi.

Il tentera donc de se relancer chez les troisièmes du championnat néerlandais où il arrive sous la forme d’un prêt de cinq mois sans option d’achat.