Hazard et Benteke : découvrez le lien qui unit les deux icônes du football

Ce sont deux footballeurs internationaux, deux stars bourrées de talent et deux amis. Le documentaire "Hazard/Benteke : réunion de famille" retrace l’amitié hors du commun que partagent ces deux hommes au parcours exceptionnel.

Ils y parlent de leur rêve commun formulé à 16 ans de participer ensemble à une coupe du monde, de leur attachement à leurs proches et à leurs origines (Braine-le-Comte pour l’un, Liège pour l’autre). Ils se confient aussi sur leur affection pour une Belgique multiculturelle et bigarrée, leurs aspirations personnelles actuelles et futures.