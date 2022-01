Hazard doit-il quitter le Real ? "Il doit retrouver un club qu’il connaît bien" pour Eby Brouzakis

Pour Eby Brouzakis, si ce but a peut-être fait du bien à Eden Hazard, la presse internationale a été "un peu excessive" dans ses observations. La presse espagnole, qui est capable de descendre puis d’aduler un joueur du jour au lendemain, a notamment déclaré que le capitaine des Diables rouges était de retour et n’avait rien perdu de son talent.

Le journaliste sportif s’accorde sur ces analyses mais rappelle que si ce but était le premier depuis le 9 mai 2021, entre-temps, il n’a jamais eu le temps de s’exprimer sur le terrain. Il a souvent été blessé et laissé sur le banc. "Tout le monde a surréagi comme si on parlait d’un gars qui n’était pas très doué […] On parle d’un gars qui est dans le top 20 ou 30 mondial. Je trouvais que c’était quasiment irrespectueux tellement il a du talent. C’est normal qu’il marque un but de temps en temps quand il joue ailier gauche au Real" calme le chroniqueur.