"Hazard a toute ma confiance", affirme Ancelotti... après l'avoir laissé 90 minutes sur le banc

Le calvaire se poursuit pour Eden Hazard au Real Madrid. Bringuebalé tel un vulgaire joueur de complément entre le terrain et le banc de touche par son coach, Carlo Ancelotti, le Belge ne retrouve plus cette salvatrice confiance qui l'habitait il y a de cela 3-4 ans.

Dimanche soir, une semaine après un pénalty raté qui aurait pu lui redonner un peu d'espoir, c'est depuis le banc de touche que le Belge a assisté à la victoire étriquée de son équipe face à l'Espanyol Barcelone (3-1).

Et si certains ont assimilé cette mise au ban(c) à une sanction après son pénalty loupé, Carlo Ancelotti a encore tenté d'éteindre l'incendie qui couve semaine après semaine "Hazard a toute ma confiance, peu importe s'il joue ou pas" a-t-il entamé, avant de botter en touche et de se focaliser sur la rencontre : "On a très bien commencé, on a très bien contrôlé le match, on a marqué rapidement, mais par la suite, on a baissé en intensité, on a arrêté d'être efficace devant, et quand ils ont égalisé, tout est devenu plus difficile."

À nouveau questionné par la suite sur son choix de laisser Hazard sur le banc, Ancelotti l'a justifié par une question d'équilibre dans l'équipe : "Il aurait pu être une option, mais je ne voulais pas déséquilibrer le match, sachant que j'avais déjà Rodrygo, Vinicius et Benzema. J'ai pensé qu'en ajoutant un attaquant, ça aurait pu nous générer du risque derrière. Mais Hazard a toute ma confiance, peu importe s'il joue ou pas, s'il s'échauffe ou pas. Il jouera. Je ne suis pas l'entraîneur de Hazard, de Mendy ou d'un autre. Je suis l'entraîneur du Real Madrid, et je dois composer avec tout le monde."

Composer avec tout le monde mais visiblement peu avec Eden Hazard. Ou trop peu...