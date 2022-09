Hayoung Choi, Première lauréate du Concours Reine Elisabeth 2022, ouvrira le Festival Musiq3 Brabant wallon

Pour la première fois dans l’histoire des Festivals de Musiq3, la première lauréate du Concours Reine Elisabeth fera l’ouverture d’une édition placée sous le thème de la Folie. Pour ouvrir cette 4e édition du Festival Musiq3 Brabant wallon, la violoncelliste Hayoung Choi rejoindra l’Orchestre du Festival Musiq3 dirigé par Shirly Laub, dans un programme complètement fou.

Souvenez-vous, c’était au printemps dernier : elle avait séduit le public et impressionné le jury du Concours Reine Elisabeth, en interprétant le concerto de Lutoslawski – une première en deux éditions consacrées au violoncelle – la violoncelliste coréenne Hayoung Choi est la première lauréate du Concours Reine Elisabeth 2022. C’est tout juste rentrée de sa tournée en Corée qu’elle rejoindra notre cher Orchestre à cordes du Festival Musiq3, constitué des meilleurs éléments issus du Conservatoire de Bruxelles sous la direction de Shirly Laub.

Au programme de ce concert, le Divertimento de Penderecki et le Concerto en ré pour orchestre à cordes de Stravinsky. Hayoung Choi nous a habitués à sortir des sentiers battus à mettre en avant des œuvres moins connues du répertoire violoncellistique. A l’instar du concerto de Lutoslawski, c’est le Concerto n°2 pour violoncelle et orchestre à cordes de Vasks que la violoncelliste coréenne et l’orchestre du Festival Musiq3 nous présenteront.

Et en première partie de soirée, le public pourra découvrir l’ensemble des violoncelles des académies du Brabant wallon : dix classes de violoncelles des académies du Brabant wallon relèvent le défi de se produire en première partie du concert d’ouverture du Festival Musiq3 Brabant wallon. Avec la participation des académies de Jodoigne, Wavre, Rixensart, Grez-Doiceau, La Hulpe et Braine l’Alleud-Waterloo.

Un concert à vivre le jeudi 29 septembre à 20h à La Sucrerie, à Wavre, ou en direct à la radio sur Musiq3.