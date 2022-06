Hayoung Choi, portrait d’une 1e lauréate qui a conquis le jury comme le public du Concours Reine Elisabeth

La réussite d’Hayoung dans ce concours est indissociable de sa famille d’accueil. Les parents et leurs 5 enfants, tous musiciens, l’ont choyée et acceptée comme un nouveau membre de la famille. Des liens se sont tissés et il semblait impensable de faire le portrait de Hayoung sans eux.

Cette famille, d’ailleurs, avait réalisé puis déployé une immense banderole en pleine proclamation ! Du jamais vu au Concours Reine Elisabeth ! Ils avaient calculé la longueur de 2 loges pour qu’elle soit adaptée à leur emplacement dans la salle. Sur cette banderole, on pouvait lire des félicitations en coréen, en français et en néerlandais et on pouvait aussi y découvrir des dessins qui représentaient certaines aventures communes vécues par Hayoung et sa famille d’accueil.

Avec eux, nous avons visionné à nouveau cette proclamation complètement folle. Ils ont tellement crié qu’ils n’ont plus eu de voix pendant quelques jours. Sa sœur Songha, une violoniste qui se présentera au concours Reine Elisabeth de 2024, est venue spécialement de Berlin pour vivre cette finale avec elle. Ensemble, elles jouent une pièce de Schubert, Hayoung au violoncelle et Songha au piano, car elle joue aussi bien de cet instrument que du violon.

Ensuite, nous les avons emmenées au Centre Culturel Coréen à Bruxelles pour cuisiner des tteokbokki, un plat épicé coréen à base de gâteau de riz. Difficile pour un Coréen de vivre un mois sans cuisine coréenne.

Puis, les 2 sœurs Choi et les 2 sœurs de la famille d’accueil nous ont joué le "Quatuor de la Jeune fille et la Mort" de Schubert. Un moment de grâce et de complicité qui conclut cette journée de tournage en musique et en rires.