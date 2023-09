Haydn et Beethoven, le professeur et l'élève

" Je me souviens fort bien que Beethoven me disait en me parlant de ses premières compositions : " Elles ne sont pas gravées telles que je les ai écrites tout d’abord ; lorsque je revis mes premiers manuscrits, quelques années après les avoir écrits, je me demandais si je n’étais pas fou de mettre dans un seul morceau de quoi en composer vingt. J’ai brûlé ces manuscrits, afin qu’on ne les voie jamais, et j’aurais commis bien des extravagances sans les bons conseils de papa Haydn et d’Albrechtsberger. " (Louis Drouet)