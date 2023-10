Hayden est prêt à recevoir Bruges : "L’important est de rester calme et jouer un match normal"

Ce dimanche, le Standard reçoit Bruges dans une rencontre qui fait parler depuis plusieurs semaines puisque ce sera le retour de Ronny Deila à Sclessin. Pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, Isaac Hayden était présent et a répondu aux questions des journalistes et s’il n’a pas connu le coach norvégien à Sclessin, il prend ses marques au Standard depuis son arrivée en prêt en fin de mercato : "C’est un grand club. La première chose qui me vient en tête ce sont les supporters fantastiques. Le soutien est vraiment top, que ce soit à domicile ou à l’extérieur".

Joueur confirmé en Premier League avec près de 200 apparitions pour Newcastle, Hayden a choisi le Standard pour se relancer après plusieurs blessures ces dernières saisons : "J’avais des options pour rester en Angleterre, mais à ce stade de ma carrière, avec les blessures que j’ai eues, j’ai eu l’impression que je n’aurais plus eu ce genre d’opportunités, surtout avec mon âge. J’aurai 29 ans à la fin de la saison. J’ai eu le sentiment que c’était le bon moment pour tenter l’aventure dans une nouvelle compétition, un championnat compétitif, un championnat qui est respecté en Europe. J’ai eu le sentiment que j’avais besoin d’un nouveau challenge, même si ça n’est peut-être pas compris en Angleterre. J’ai envie d’avoir un maximum de temps de jeu pour retrouver du rythme et revenir au niveau auquel je sais que je peux évoluer".

S’il a également eu des offres de Championship, il n’était pas question pour l’Anglais de revenir dans la seconde division anglaise, lui qui a évolué dans ce championnat quelques saisons. S’il sait où il voulait aller cette saison, il ne pense cependant pas encore à la suite, même si son aventure chez les Rouches devrait normalement se terminer en fin de saison puisqu’il s’agit d’un prêt : "Je suis ouvert. En football, les choses changent vite. J’ai fait face à ça. Je jouais tous les matches à Newcastle, je me suis blessé et j’ai été écarté des terrains pendant quatre mois et je n’ai plus jamais joué pour Newcastle. Pour moi, tout va vite et peut changer. Je suis concentré sur le Standard et jouer à un haut niveau les prochains matches. Ce qui est après, je verrai plus tard, mais pour l’instant ma concentration est sur l’équipe".

Et concentré, il devra l’être pour la réception de Bruges. Le Standard a besoin de points après son début de saison compliqué et la réception du Bruges de Ronny Deila pourrait bien être le bon moment pour enchaîner pour la première fois deux succès consécutifs. Mais on le sait, l’ambiance sera électrique et les supporters attendent de pied ferme Deila. Mais pour Hayden, les joueurs doivent se concentrer sur le match et non les éléments extérieurs : "Beaucoup de personnes parlent de ce match avec cette espèce d’échange d’entraîneurs, si on peut l’appeler comme ça. Je m’attends à une atmosphère et un match électrique. Mais de la perspective des joueurs, on doit se concentrer sur le match et pas rentrer dans la vision des médias et des supporters. On doit faire le travail et prendre les trois points pour remonter au classement qui est très serré. Et on veut aller le plus haut possible donc la seule façon de le faire, c’est de gagner des matches".

La clé pour l’Anglais sera de contrôler le match et pour garder la tête froide, son expérience des grands rendez-vous anglais pourrait être très importante : "J’ai de l’expérience maintenant et j’ai joué des grands matches. L’important est de rester calme et jouer un match normal".

Il faut dire qu’à 28 ans, et avec son parcours, il connaît bien les ficelles du métier et peut être très utile dans le développement des jeunes rouches : "Avec moi, Steven et Moussa, on a trois joueurs qui ont joué en Premier League. L’équipe est jeune et avec des joueurs avec beaucoup de potentiel, mais vous ne pouvez pas juste avoir du potentiel, il faut aussi des leaders qui peuvent aider les jeunes à se développer et être plus fort. C’est la raison pour laquelle on m’a fait venir et je prends plaisir à jouer ce rôle".

S’il a déjà montré qu’il amenait de la stabilité dans le milieu de terrain, Isaac Hayden n’est pas encore à 100% et manque encore un peu de jus : "J’ai eu une mauvaise période avec trois ou quatre blessures en 18 mois. A la fin de la saison passée, j’ai eu une bonne période d’entraînement et quelques matches. J’ai senti que je pouvais rentrer dans cette nouvelle saison sans trop avoir de problèmes. J’ai joué trois matches et un amical, je me sens bien même si je ne suis pas à 100% de ma forme. Je n’ai pas eu de match de présaison. Je me suis beaucoup entraîné mais j’ai eu très peu de temps de jeu. Je suis encore dans la période où ma forme grandit. Plus j’aurai de temps de jeu, mieux je me sentirai".

Une autre certitude, c’est que son entente avec Steven Alzate semble très bonne. Les deux anciens de Premier League ont amené un vrai plus aux Liégeois : "La raison principale pour laquelle le club nous a attirés est que nous avons des profils très différents. On se complète bien et c’est pour ça qu’on s’entend bien. On n’a pas eu beaucoup d’entraînements ensemble, mais je pense que quand on joue avec un bon joueur, qui comprend bien le jeu, ça ne prend pas longtemps pour se comprendre".

Pour sa deuxième à domicile, il sera aligné pour la première fois aux côtés d’Alzate à Sclessin puisque le Colombien était suspendu face à Westerlo. Autre changement par rapport à cette rencontre, l’ambiance risque de monter d’un cran et l’Anglais a hâte de découvrir le Sclessin des grandes occasions : "Je suis intrigué. Je n’ai eu qu’un match à domicile depuis que je suis ici. J’ai regardé des vidéos, mais tu ne peux pas vraiment comprendre tant que tu n’as pas joué dedans. J’ai eu la chance de jouer dans de belles atmosphères en Angleterre donc ce sera intéressant de comparer".