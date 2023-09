"Hawar, nos enfants bannis" : le cri de détresse des femmes yézidies survivantes de Daech

A force de persévérance, elle parvient à rencontrer des mamans-survivantes yézidies qui lui confient leur histoire et celle de l’abandon de ces enfants. Le documentaire montre comment ces femmes sont victimes deux fois : d’abord kidnappées et violentées par Daesh, elles subissent ensuite des pressions de leur famille pour laisser leurs enfants dans des orphelinats. "J’avais du mal à croire au fait que tous les abandons d’enfants étaient volontaires. Certaines mères ne sont pas attachées à ces enfants, c’est vrai. Cependant, beaucoup d’entre elles ont vécu des années avec eux avant d’être libérées, elles se sont attachées à eux. Certaines m’ont expliqué que ce sont leurs enfants qui leur ont permis de survivre, c’étaient leurs rayons de soleil, malgré leur conception. Elles ont dû accepter les lois de la communauté yézidie et les laisser. Cela crée une énorme souffrance, chez les mamans comme chez les enfants. Plusieurs femmes se sont suicidées. Peu d’entre elles s’opposent à leur famille, désobéissent et s’enfuient pour les retrouver."

Elles sont alors aidées par un réseau d’ONG (dont celle de Zaynab Sarokhan, responsable du comité des femmes et des orphelinats, qui a été tuée le 27 septembre 2022 par une frappe de drone turc), et par l’ancien diplomate américain Peter Galbraith, qui réunissent ces mères avec leurs enfants et les cachent dans des refuges. "Elles ont un tel lien avec leurs enfants qu’elles prennent tous les risques pour être avec eux", souligne Pascale Bourgaux.