Hawaï : une centaine de personnes emportées par les vagues

La compétition d’Eddie Aikau est particulière car elle ne peut pas se tenir systématiquement chaque année. En effet, il faut attendre que les vagues atteignent 12 m de haut dans la baie de Waimea.

Ce 22 janvier, la houle était forte et elle est même allée crescendo au fil de la journée. Les spectateurs étaient au rendez-vous, ils étaient près de 50.000 à se masser sur les plages et collines avoisinantes. Les vagues ont commencé à remonter de plus en plus haut sur la plage jusqu’à une vague plus forte qui est venue heurter une partie des spectateurs amassés. Cela a donné lieu à un mouvement de foule et certaines personnes ont même été emportées par la mer.

Heureusement, les services médicaux et les sauveteurs du comté d’Honolulu ont été très réactifs et ont su parer l’urgence. 103 personnes dont un bébé ont été tirés des flots, aucun blessé n’est à déplorer.