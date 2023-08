Au total, plus de 800 hectares ont brûlé et 35.000 personnes sont menacées sur l’île de Maui selon l’agence de gestion des urgences d’Hawaï. "Des vents forts et en rafales ainsi que des conditions de sécheresse ont placé la majeure partie d’Hawaï sous une alerte rouge qui a pris fin mercredi soir et de nouveaux feux sévissent sur la grande île et sur Maui", selon l’agence.

Les incendies ont en effet commencé tôt mardi matin (heure locale) et se sont propagés à cause du vent. C’est également visible depuis le ciel sur cette animation du CIRA, le Cooperative Institute for Research in the Atmosphere, un institut de recherche aux Etats-Unis. "Les feux de forêt à Maui ont entraîné des évacuations pendant la nuit", tweete l’Institut. "Cette vue montre la progression rapide des incendies à l’approche du coucher du soleil."