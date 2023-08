Hawaï : au moins 1100 personnes portées disparues après les incendies, selon le FBI

Deux semaines après les incendies meurtriers qui ont ravagé l’île de Maui, les autorités d’Hawaï ont annoncé recenser encore 1100 personnes disparues, selon une liste établie par le FBI, qui réclame l’aide de leurs proches pour faciliter les recherches.

Ces incendies, les plus meurtriers depuis un siècle aux États-Unis, ont fait au moins 115 morts, selon le dernier bilan provisoire. Mais cette tragédie pourrait se révéler bien plus lourde. Depuis que le feu a quasiment rasé la ville touristique de Lahaina, où résidaient 12.000 habitants, des milliers de disparus figurent sur différentes listes circulant sur les réseaux sociaux ou tenues par diverses autorités – police, Croix Rouge, centres d’hébergement, etc.

Le FBI travaille désormais à uniformiser ces données : "Nous recoupons toutes les listes afin de pouvoir déterminer qui est toujours vraiment porté disparu", a annoncé l’agent spécial Steven Merrill face à la presse. Après examen, la police fédérale recense actuellement "1100" personnes disparues, selon lui. Ce nombre est "susceptible d’augmenter", a-t-il ajouté, car le FBI est "encore en train de collecter des données supplémentaires".