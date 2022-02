"Havertz mais en mieux" : Qui est Florian Wirtz, le nouveau phénomène du football allemand ?

La question se pose dès lors : Pourquoi tant de louanges pour un joueur qui n’a finalement disputé que 55 matches de Bundesliga depuis ses débuts ? Eh bien parce que Wirtz est le prototype du meneur de jeu moderne, ultra-polyvalent et dont le talent dégouline tout simplement des crampons. Positionné en 10 (sa place favorite) ou un tout petit peu plus bas sur l’échiquier, mais toujours dans une position centrale, il dispose d’une vision du jeu bien au-dessus de la moyenne et d’une faculté à casser les lignes brutalement. "Je l’ai donc connu quand il avait 13 ans mais son style de jeu n’a pas changé. Il joue aujourd’hui comme il jouait à 14, 15, 16 ans' renchérit Rolfes, le directeur sportif de Leverkusen.

Sûr de ses qualités, Wirtz a un volume de jeu impressionnant pour son âge et un côté altruiste qui fait des ravages sur les pelouses de Bundesliga. Mi-janvier, seuls deux joueurs (!), Thomas Müller et Trent Alexander-Arnold avaient distribué plus d’assists que lui en Europe cette saison. À 18 ans, c’est pas mal du tout. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il comptabilise 6 buts et 9 assists en 19 rencontres de Bundesliga.

Et quand on demande à un spécialiste du football allemand quels sont les points à améliorer, la réponse ne tarde pas : "Wirtz a déjà tout. Son vraiment problème c’est l’expérience car on ne peut pas gérer une carrière ou une saison à 18 ans de la même manière que quelqu’un qui a 30 ans. Il faut savoir quand lui donner des plages de repos car lorsqu’il est un peu moins bien, cela se voit tout de suite" expliquait Paul Breitner au micro d’RMC Sport. 'Il faudrait que Leverkusen joue la Ligue des champions. Florian Wirtz a besoin d’expérience à ce niveau-là. On voit déjà qu’il n’est pas forcément super motivé pour la Ligue Europa. Etant déjà au-dessus, Leverkusen doit lui proposer un projet. Et ce projet c’est la Ligue des champions dès la saison prochaine."

Solide 3e de Bundesliga, Leverkusen est (pour l’instant) bien harponné à sa place en Ligue des Champions. Suffisant pour convaincre Wirtz de rester une saison de plus ? Possible, il n’a finalement que 18 ans. Mais quand on sait qu’il est déjà coté à 70 millions et déjà suivi de près par le Barça, le Real ou les clubs anglais, on se dit qu’il ne risque pas de faire de vieux os en Bundesliga. On oserait presque ajouter qu’on l’avait vu venir depuis longtemps…