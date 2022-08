Havelange : un paramoteur touche une ligne électrique et provoque un incendie dans un champ

On n’est pas passé loin d’une catastrophe, ce matin, du côté de Flostoy (Havelange). En atterrissant, un paramoteur piloté par deux touristes a touché une ligne à haute tension de 15.000 volts. Résultat : un incendie a démarré dans le champ en dessous, qui venait d’être fauché.

"C’est le contact entre la toile du paramoteur, qui a touché la ligne et s’est enflammée, et le champ, qui a provoqué l’incendie", précise Patrice Liétard, porte-parole de la zone DINAPHI, intervenue sur place avec une autopompe. "Nous avons noyé l’ensemble du périmètre et un agriculteur a passé la charrue pour s’assurer qu’il n’y ait plus de braise." Le risque était que le vent ne déplace des brindilles incandescentes vers les champs et les forêts voisines.

Heureusement, la situation est sous contrôle et il n’y a pas eu de blessé. "Ce genre de feu, pour nous, c’est toujours un départ vers l’inconnu.", explique toutefois Patrice Liétard. "Les feux de forêt et de broussailles sont instables, cela peut rapidement prendre une ampleur démesurée."

Ce n’est pas le premier départ de feu que la zone DINAPHI doit gérer cette semaine. "Tout est hyper sec, la moindre cigarette, par exemple, peut provoquer un incendie. L’arrêté du gouverneur est clair, il faut conscientiser les gens au fait qu’un feu de forêt peut partir à tout moment."