Hautes Fagnes : des images de nouveaux jeunes louveteaux captées par des "pièges photographiques"

Deux nouvelles portées de louveteaux ont été repérées dans la région des Hautes Fagnes, a indiqué vendredi le Service public de Wallonie (SPW). Nés au printemps les petits loups sont au nombre de sept minimum.

Les adultes Maxima et Akela ont donné naissance à cinq louveteaux au moins pour cette troisième portée, révèlent des pièges photographiques installés par le SPW. Le mâle avait été aperçu pour la première fois dans la région en juin 2018. Il avait ensuite été rejoint par la femelle Maxima en 2020. La famille, de lignée germano-polonaise, s’était agrandie l’année suivante avec l’arrivée d’une première portée de quatre bébés. En 2022, le couple originaire de meutes du Land allemand de Basse-Saxe avait eu cinq louveteaux. Le deuxième couple d’adultes, formé par une fille d’Akela et Maxima et un mâle de lignée italo-alpine, a, lui, accueilli deux jeunes. Dans les deux cas, les louveteaux sont probablement âgés de trois ou quatre mois, estime le SPW. En effet, les petits naissent en général au mois de mai. Ils restent blottis dans la tanière familiale pendant un mois, puis commencent à explorer le monde peu à peu. Le dispositif de suivi par caméras couvre cependant une zone particulièrement étendue dans les Hautes Fagnes et ne permet de détecter les louveteaux que lorsqu’ils pointent le bout de leur museau à l’air libre. Pour tenter de préciser le nombre et le sexe des nouveaux venus, des indices ont été récoltés sur le terrain puis envoyés à un laboratoire afin que celui-ci procède à des analyses génétiques.