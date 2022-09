Hautes-Alpes : les vestiges d’un village médiéval racontent les siècles d’exploitation de la montagne

Les premières traces du village d’altitude remontent au Moyen-Age. L’Eglise qui est propriétaire des terres a donné l’autorisation à une douzaine de familles d’exploiter le bois. A la fin du 19e siècle, la population est au bout des ressources et de son courage. Les terres sont vidées de leur potentiel. Après le déboisement complet, des moutons ont été importés de Camargue, mais avec eux vient l’excès de pâturage et de déjections qui dérèglent l’équilibre naturel. Chaque année, c’est un autre hiver auquel il faut survivre. Quatre mois sans que le soleil ne se hisse au-dessus du rempart des massifs. Les villageois sont les pieds dans la neige huit mois par an. La malnutrition et l’absence de médecin rendent la mortalité infantile implacable. On imagine difficilement la misère qui règne là.

"Ils étaient dans la survie, ils avaient juste quoi passer les hivers, l’été permettait de reconstituer les stocks, mais il n’y avait aucun superflu. Les conditions de vie sont devenues à ce point difficiles que les habitants n’ont plus d’autre choix qu’émigrer. Ils se sont réunis, et collectivement se sont tournés vers l’état, ils ont proposé de vendre l’intégralité de leurs terres. Il faut imaginer ce que c’est, vendre la maison héritée de ses ancêtres, les jardins qui ont été cultivés sur des décennies, les terres, les sentiers. Ça prendra sept ans. En 1895 ils vont partir, les maisons vont péricliter et progressivement la nature va reprendre ses droits."