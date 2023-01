Haute tension dans les trains nippons : recrudescence d'agressions sexuelles avec le retour des examens

Pour tenter de l’atténuer, certaines rames sont réservées aux femmes pendant les heures de pointe. Mais toutes les lignes ne proposent pas un tel service. Des milliers de caméras de vidéosurveillance ont été installées. Mais l’archipel compte 9500 gares, dont 760 rien qu’à Tokyo. Chaque jour, plus de 50.000 trains, empruntés par huit millions d’usagers, circulent dans la région-capitale. Il est budgétairement impossible de généraliser la vidéosurveillance dans un réseau aussi immense et fréquenté. Des applications pour smartphone ont donc été mises au point, qui permettent aux usagères victimes d’attouchements de prévenir la police en temps réel puis, grâce à la géolocalisation de leur smartphone, d’être rapidement assistées.

Au-delà des autorités, les femmes se mobilisent contre les ''chikan''. Des associations organisent des ateliers de prévention ou des démonstrations de self-défense dans les gares. Des lycéennes ont créé des badges éloquents (" Bas les pattes ! ", " Je ne me laisserai pas faire ! ", etc.), qui ornent le cartable de nombre d’écolières. Et un collectif édite en ligne un relevé des gares et des lignes où des agressions ont été rapportées à la police. Cette cartographie permet aux femmes d’éviter, autant que possible, les itinéraires et les horaires de voyage réputés les plus périlleux.