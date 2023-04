Haute tension dans les deux nouveaux épisodes de la série "Attraction" avec Laura Sepul

Laura Sepul était l’invitée du 8/9 pour la nouvelle série belge de la RTBF Attraction écrite par Barbara Abel, dont les épisodes 3 et 4 sont diffusés ce dimanche dès 20h50 sur La Une.

Les séries belges cartonnent ces derniers temps et les deux premiers épisodes d’Attraction n’ont pas fait exception. Plus de 200.000 spectateurs ont assisté au démarrage de cette fiction de six épisodes portée notamment par Laura Sépul, qu’on a pu voir dans plusieurs autres séries à succès comme Baraki (dont la saison 2 sortira bientôt) et Ennemi public entre autres.

Dans Attraction, Laura Sepul est Agathe, mère de famille heureuse dont la vie tout à fait ordinaire. Mais un jour un meurtre est commis dans l’hôtel où son mari (incarné par Lannick Gautry) logeait pour le travail. L’homme de sa vie est-il le meurtrier ? Les relations familiales se détériorent et Agathe devient traversée par le doute.

"Elle ne va plus du tout croire son mari et va commencer à douter sur qui il est", raconte Laura Sepul. Une tension s’installe alors dans la série, extrêmement présente. Une situation et un rôle qui convient bien à la comédienne, qui a dû chercher en elle pour trouver des équivalents émotionnels sans avoir vécu les mêmes choses.

C’est mon métier et j’adore faire ça. Je suis une boule d’émotion dans la vie, et c’est aussi le moyen que j’ai trouvé pour canaliser les choses et parler du monde qui m’entoure.

Pour découvrir ces deux nouveaux épisodes d’Attraction, rendez-vous ce dimanche 9 avril dès 20h50 sur La Une ou sur Auvio.