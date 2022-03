"Haut les filles": et les artistes françaises s'emparèrent de la musique

Haut les Filles donne la parole à 10 chanteuses françaises emblématiques pour aborder l’histoire des femmes dans le rock en France, sur plus de 60 ans, et avec, en toile de fond, beaucoup de questions autour de leur enfance, leur parcours, leur vision de la musique, de la scène, des questions du genre et du féminisme. En cette journée internationale des droits des femmes, voilà qui tombe à point nommé.

C’est un vrai bonheur d’écouter tour à tour plusieurs générations d’artistes : Françoise Hardy, Imany, Camélia Jordana, Elli Medeiros, Jeanne Added, Jehnny Beth, Lou Doillon, Brigitte Fontaine, Vanessa Paradis et Charlotte Gainsbourg. Et le fil conducteur, c’est celui-là : ces artistes féminines et leur point de vue sur la place de la femme dans la musique, partant de l’époque yéyé, en passant par le punk pour en arriver à cette appropriation du rock par les femmes.

Chacune se livre sur la manière dont elle s’est construite, dans sa famille, dans sa carrière et le rapport qu’elle entretient avec son métier, avec sa voix, son image. Quel regard portaient ces femmes sur elles-mêmes hier et aujourd’hui ? Elles évoquent aussi leur vision de la beauté, de la masculinité/féminité, et elles se souviennent des figures qui les ont marquées à l’adolescence : Béatrice Dalle, Les Rita Mitsouko, Simone De Beauvoir… Et toutes sont criantes de sincérité lorsqu’elles évoquent des souvenirs d’enfance ou des confidences sur leurs débuts.