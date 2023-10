Samvel Shahramanian "restera à Stepanakert avec un groupe de responsables jusqu'à la fin des opérations de recherche et de secours pour les morts et les personnes disparues à cause des opérations militaires" et de l'explosion meurtrière d'un dépôt de carburant fin septembre, a déclaré le gouvernement de cette république autoproclamée dans un communiqué. L'offensive de 24 heures lancée par Bakou les 19 et 20 septembre dans cette enclave peuplée majoritairement d'Arméniens a fait, au total, près de 600 morts. Elle a aussi poussé sur la route plus de 100.000 habitants du Haut-Karabakh, qui ont fui vers l'Arménie par crainte de représailles de l'Azerbaïdjan. Mais au moins 170 d'entre eux ont péri en tentant de partir, dans l'explosion d'un dépôt de carburant situé sur l'unique route reliant le territoire à l'Arménie.