Haut-Karabakh : l'Arménie et l'Azerbaïdjan entament des pourparlers direct, les premiers depuis la guerre

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et Nikol Pachinian se sont vus à deux reprises à Bruxelles, en avril et en mai, pour des contacts sous la médiation de l'Union européenne.

La Russie, de plus en plus isolée sur la scène internationale en raison de son invasion de l'Ukraine, considère le Caucase comme son pré carré et voit d'un mauvais oeil l'initiative européenne.