Haut-Karabakh : comment cette région indépendantiste s’est entièrement vidée de sa population en dix jours

Il y a parfois une certaine ambiguïté dans ces luttes. L’Arménie combat-elle pour elle-même ? Ou pour la défense des Arméniens du Haut-Karabakh qui demandent leur autonomie et à disposer d’eux-mêmes ? En février 88, des volontaires arméniens partiront au combat. Mais le souhait de certains est d’obtenir le rattachement du Haut-Karabakh à l’Arménie. Rappelons que la population qui occupe cette enclave a ses spécificités : "Sa propre langue (c’est-à-dire un arménien différent), sa propre culture, son propre mode de vie et une longue histoire", souligne Anita Khachaturova, chercheuse au Cevipol (centre d’Etude de la Vie Politique) à l’Université Libre de Bruxelles, et qui rédige une thèse sur les populations du Haut-Karabakh. Du temps même de l’Union soviétique, le Haut-Karabakh avait un statut autonome au sein de l’Azerbaïdjan.

Cette région du Haut-Karabakh s’est constituée avec une identité à part, un statut et des privilèges culturels.

En 1991, le Haut-Karabakh déclare son indépendance et n’est reconnu par personne au niveau international, pas même par l’Arménie. La population de la région vote en faveur de l’indépendance lors d’un référendum en décembre 91, pour se sortir de l’Union soviétique et de l’Azerbaïdjan.

De 1988 à 1991, se déroule une première phase de la guerre sous Union soviétique. Mais avec la dislocation de l’URSS en 1991, la guerre évolue vers une guerre interétatique et un conflit qui oppose l’armée azerbaïdjanaise à l’armée arménienne.

"On observe une inclination de Moscou plus marquée en faveur de l’Arménie et cela débouche sur la victoire des forces arméniennes", poursuit Aude Merlin, professeure en science politique à l’Université Libre de Bruxelles, spécialiste de la Russie et du Caucase.