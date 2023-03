Citant la mort récente de policiers arméniens dans des heurts avec l’Azerbaïdjan au Haut-Karabagh (appelé aussi Nogorny Karabakh), le Premier ministre arménien a déclaré lors d’une conférence de presse : "Je veux souligner que cela s’est passé dans la zone de responsabilité de la force de maintien de la paix russe. Cela nous préoccupe et j’ai exprimé cette inquiétude lors de mon entretien avec Poutine." Vivement critiquée depuis des semaines par Erevan qui l’accuse de passivité, l’armée russe avait affirmé lundi que ses soldats de la paix avaient stoppé dimanche un échange de tirs entre les belligérants ayant fait cinq morts. Région montagneuse majoritairement peuplée d’Arméniens et ayant fait sécession de l’Azerbaïdjan à l’effondrement de l’Union soviétique, le Haut-Karabagh continue d’empoisonner les relations entre Erevan et Bakou.

Nous voyons que l’Azerbaïdjan essaie de signer un traité de paix en avançant des revendications territoriales […], ce qui, naturellement, est une ligne rouge pour l’Arménie