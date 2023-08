Haut-Karabagh : face à une situation humanitaire qui se détériore, l’Arménie demande une réunion d’urgence de l’ONU

Le couloir de Latchine, seul lien terrestre entre l’Arménie et le Karabagh, avait d’abord été bloqué par des Azerbaïdjanais se présentant comme des manifestants écologistes, avant que Bakou n’instaure un barrage routier à l’entrée de cette route en évoquant des raisons sécuritaires. L’Azerbaïdjan a depuis lors fermé sous divers prétextes la circulation sur le couloir de Latchine. Le représentant permanent de l’Arménie auprès des Nations unies, Mher Margaryan, a rapporté, dans une lettre adressée à l’ONU, une "grave pénurie" de nourriture, de médicaments et de carburant.

Il a aussi évoqué des coupures dans l’approvisionnement en électricité et en gaz dans cette enclave disputée entre Bakou et Erevan depuis des décennies. "Cette situation a entraîné une augmentation de la mortalité due à plusieurs maladies", comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Il a accusé Bakou de "créer délibérément des conditions de vie insupportables pour la population" de l’enclave, un "acte d’atrocité de masse" destiné à forcer les habitants à quitter leurs foyers. "Le gouvernement arménien demande l’intervention du Conseil de sécurité des Nations unies en tant qu’organe principal de sauvegarde de la sécurité mondiale".