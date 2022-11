Haut-Karabagh (Arménie-Azerbaïdjan) : sur fond de lutte d’influences, de religions et de gaz, retour sur ce conflit qui dépasse de loin le seul Caucase

C’est un conflit dont on parle moins, beaucoup moins que celui ayant lieu à quelques encablures de là, en Ukraine. Ce litige, c’est celui qui oppose l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Deux pays, anciennes républiques d’URSS, situées au sud du Caucase, qui se sont déchirés plus d’une fois par le passé. Une guerre aux origines historiques et culturelles qui ne concerne pas seulement les deux principaux belligérants, mais aussi les grandes puissances de la région. A savoir la Turquie, la Russie et l’Iran. Et l’Europe est loin d’être en reste.