Hausses des cas de coronavirus et infections virales : le port du masque recommandé mais pas obligatoire

En plein hiver on le sait, les infections respiratoires et bactériennes ont tendance à davantage circuler. Et cette année encore, les cas de coronavirus augmentent eux aussi. C'est en tout cas ce que l'on constate au Grand Hôpital de Charleroi : "Il ne s'agit pas nécessairement de patients gravement infectés", rassure le Dr Manfredi Ventura, directeur médical de l'établissement. "Mais ils néanmoins porteurs et donc contagieux." La situation cette année n'est pas plus inquiétante que les années précédentes, mais puisque les hôpitaux accueillent bon nombre de personnes à risque, il convient d'être prudent.

Pour cette raison et pour éviter d'éventuelles saturation, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke recommande à nouveau de porter un masque dans les transports en commun et milieux mal ventilés. Il ne s'agit en revanche en aucun cas d'une obligation.

Revisionnez le reportage de Corentin Laurent.