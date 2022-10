Hausse record du nombre de chevreuils tués par des chiens en Forêt de Soignes

En 2021, Bruxelles Environnement, l’administration en charge de l’environnement et de l’énergie, a enregistré une hausse record du nombre de chevreuils morts suite à une attaque de chiens dans la Forêt de Soignes. C’est ce qui ressort d’un rapport consulté par nos confrères de Bruzz.

Stéphane Vanwijnsberghe, responsable de la section Forêt Nature chez Bruxelles environnement :

Le chevreuil a subi en 2021 un nombre d’attaques par des chiens que nous n’avions jamais connu par le passé. En 2019 sur la région bruxelloise, deux chevreuils avaient subi des attaques de chiens ayant conduit à la mort des animaux. En 2020, nous étions à sept et en 2021, nous étions à quinze.

Le comptage annuel des chevreuils réalisé par Bruxelles Environnement confirme une tendance à la baisse depuis 2014.

Ce constat relance le débat sur l’obligation de tenir les chiens en laisse, qui n’est pas d’application partout dans la forêt située en région bruxelloise, comme le rappelle Stéphane Vanwijnsberghe :

Les chiens doivent être tenus en laisse sur 50% du territoire, dans les zones naturelles, dans les zones forestières et dans les zones bénéficiant d’une protection spéciale. Dans les 50 autres pourcents, ce qui représente environ 800 hectares, les chiens ne doivent pas être tenus en laisse mais le maître doit en avoir la maîtrise.

La législation diffère en Flandre et en Wallonie, où le port de la laisse est obligatoire partout (sauf dans quelques rares zones en Flandre). En effet, la forêt est à cheval sur trois régions. Celles-ci se sont engagées à harmoniser leur cadre législatif. A Bruxelles, des discussions sont en cours au sein du gouvernement et avec l’ensemble des acteurs concernés pour tenter de concilier protection de la biodiversité et existence d’espaces de liberté pour chiens.

La Forêt de Soignes représente 60% de la surface des espaces verts bruxellois.