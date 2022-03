Hausse record du diesel : ces Belges font le plein au Luxembourg, mais peut-on ramener du carburant dans un jerrycan?

Face à l'augmentation des carburants, certains Belges sont encore plus tentés que d'habitude de faire leur plein au Luxembourg.

Avec une différence d'environ 60 cents par litre, le trajet pour un plein est déjà avantageux pour aller mettre 40 litres si on habite à moins de 75 kilomètres de la pompe luxembourgeoise.

Mais on maximisera évidemment son bénéfice si on en profite pour remplir un jerrycan.

Mais attention, pas plus de 10 litres, c’est la quantité maximale que l’on peut transporter en dehors de son réservoir. Et ce à condition que ce soit dans un bidon adapté, en vente dans les pompes ou dans les magasins spécialisés. Au-delà de 10 litres, c’est illégal. Et si on se fait prendre avec 20 litres ou plus, il faut payer une amende, sans oublier la confiscation du bidon par la douane volante,

Si vous ramenez du carburant dans un bidon autorisé, il faut de plus bien le fixer dans la voiture. Et en cas de crash, votre assurance pourrait refuser de couvrir les dégâts,